Отвлеклась на второго ребенка: Маленький мальчик упал на рельсы на станции метро «Чкаловская» и оказался в реанимации

Сегодня утром на станции метро «Чкаловская» младшеклассник упал на рельсы. Школьник направлялся вместе с мамой на занятия. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. По предварительным данным, ребенок подошел к краю платформы, оступился и упал под поезд.
— Причиной инцидента стада неосторожность женщины, которая шла впереди вместе со вторым ребенком и не контролировала сына. В результате мальчик упал, — рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе. Ребенок получил серьёзные травмы головы и переломы. Его срочно госпитализировали в реанимацию. Сейчас мальчик находится под пристальным наблюдением врачей.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что 14-летний подросток угодил под колеса автомобиля в Василеостровском районе. Юношу оперативно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик оказался в реанимации.