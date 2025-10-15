Отвлеклась на второго ребенка: Маленький мальчик упал на рельсы на станции метро «Чкаловская» и оказался в реанимации

Сегодня утром на станции метро «Чкаловская» младшеклассник упал на рельсы. Школьник направлялся вместе с мамой на занятия. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. По предварительным данным, ребенок подошел к краю платформы, оступился и упал под поезд.