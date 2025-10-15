Ричмонд
МЧС предупреждает о высоком риске лесных пожаров в Приморье

МЧС Приморского края сообщает о сохранении высокого класса пожарной опасности в лесах региона. По данным Примгидромета, с 15 по 17 октября местами в западных, восточных и центральных районах края ожидается высокий, пятый по шкале, уровень пожарной опасности по метеоусловиям.

Источник: ДЕЙТА

Под угрозой находятся территории Хорольского, Черниговского, Красноармейского, Лесозаводского, Тернейского, Дальнегорского и Ольгинского округов, а также Дальнереченский район. С 16 по 17 октября в зону риска дополнительно войдет Ханкайский округ.

Жителям региона настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения лесов, разведения костров и использования открытого огня. Запрещается также сжигать мусор и сухую растительность.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.