МЧС предупреждает о высоком риске лесных пожаров в Приморье

МЧС Приморского края сообщает о сохранении высокого класса пожарной опасности в лесах региона. По данным Примгидромета, с 15 по 17 октября местами в западных, восточных и центральных районах края ожидается высокий, пятый по шкале, уровень пожарной опасности по метеоусловиям.