МЧС предупреждает о высоком риске лесных пожаров в Приморье

Под угрозой находятся территории Хорольского, Черниговского, Красноармейского, Лесозаводского, Тернейского, Дальнегорского и Ольгинского округов, а также Дальнереченский район. С 16 по 17 октября в зону риска дополнительно войдет Ханкайский округ.
Жителям региона настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения лесов, разведения костров и использования открытого огня. Запрещается также сжигать мусор и сухую растительность.
В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.