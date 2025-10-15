В Артёме охранник подозревается в избиении мужчины у Дворца культуры

В Артёме полиция выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего 8 августа у здания Дворца культуры на площади Ленина. В этот день в дежурную часть поступило заявление от 33-летнего местного жителя о том, что охранник учреждения нанёс ему телесные повреждения. Позже в органы поступила справка из медицинского учреждения, подтверждающая обращение за медицинской помощью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.