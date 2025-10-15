Ричмонд
В Артёме охранник подозревается в избиении мужчины у Дворца культуры

Конфликт у учреждения культуры закончился вызовом Росгвардии.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артёме полиция выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего 8 августа у здания Дворца культуры на площади Ленина. В этот день в дежурную часть поступило заявление от 33-летнего местного жителя о том, что охранник учреждения нанёс ему телесные повреждения. Позже в органы поступила справка из медицинского учреждения, подтверждающая обращение за медицинской помощью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

В рамках проверки участковый уполномоченный опросил заявителя, охранников объекта и свидетелей инцидента. Для объективной оценки ситуации был направлен запрос в больницу с целью установления степени тяжести причинённого вреда здоровью.

По словам работников охраны, конфликт спровоцировали нетрезвые посетители, которые вели себя агрессивно, распивали спиртное и в дальнейшем устроили драку. Для пресечения конфликтной ситуации была вызвана Росгвардия.

Сейчас производится всесторонняя проверка, по результатам экспертизы правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение.