Белорус с аллергией на пчел пошел на пасеку и умер

Трагедия произошла в деревне Бабыничи, что под Полоцком. В тот день сельчанин с аллергией на пчел работал на собственной пасеке. Очевидцы увидели, как внезапно мужчина стал задыхаться и упал без сознания. Они попытались помочь односельчанину, но он умер еще до приезда скорой.