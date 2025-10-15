Белорус с аллергией на пчел пошел на пасеку и умер

Под Полоцком белорус с аллергией на пчел работал на пасеке и умер. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Трагедия произошла в деревне Бабыничи, что под Полоцком. В тот день сельчанин с аллергией на пчел работал на собственной пасеке. Очевидцы увидели, как внезапно мужчина стал задыхаться и упал без сознания. Они попытались помочь односельчанину, но он умер еще до приезда скорой.
Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Родственники рассказали, что у погибшего была аллергия на пчелиный яд, о которой он знал.
Судмедэксперт подтвердил, что смерть мужчины наступила в результате анафилактического шока от ужаливания пчелы.