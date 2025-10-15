Петербуржца оштрафовали за ложный донос на трех проституток из-за импотенции

Петербуржский суд оштрафовал местного жителя на 150 тысяч рублей за ложный донос на трех секс-работниц, которым не удалось его удовлетворить. Об этом в среду, 15 октября, сообщила глава объединенной пресс-службы городских инстанций Дарья Лебедева.
Еще в начале марта мужчина решил провести время с девушкой по вызову. Он отыскал в Сети проститутку Ольгу, которой заплатил 30 тысяч рублей за шесть часов работы. Девушке не удалось удовлетворить клиента, так что она вызвала на подмогу коллегу Веронику. Однако и совместными усилиями им не удалось довести дело до конца из-за проблем петербуржца с эрекцией.
Горожанин не хотел отказываться от своих изначальных намерений, поэтому попросил гостий о легком эротическом шоу стоимостью 50 тысяч рублей и пригласил им в помощь секс-работницу Настю. Девушки согласились, попросив доплатить 100 тысяч рублей и сделав скидку за его «особенности». У него не оказалось при себе такой суммы, поэтому ему пришлось оформить кредит.
— Дальше девушки работали втроем, но бодрость к клиенту так и не пришла — он уснул. Девушки, поняв, что яркого праздника не выйдет, покинули квартиру. За все услуги Витя перевел им 190 тысяч рублей. Мужчина пришел в полицию и сказал, что неизвестные лица взяли на его имя кредит и перевели другим неизвестным лицам. Полиция стала расследовать, узнала про Олю, Веронику и Настю, а у девушек вся переписка, чеки и договоренности сохранены, заскринины, записаны, — написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Посетитель сауны в центре Калининграда залил перцовым баллончиком не впечатлившую его секс-работницу. Администратор заведения вызвала на место полицию и скорую помощь.