Почти на 235 миллионов рублей разлили нефтепродуктов в Приморье

Напомним, что трагедия с «Акванавтом» имела и человеческие жертвы. Во время крушения на борту находились 15 человек. Четырнадцать членов экипажа удалось спасти, однако старший механик погиб, не сумев выбраться из машинного отделения. Капитану судна суд в 2023 году назначил два года и четыре месяца лишения свободы условно за нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека.

По данным следствия, судно было перегружено на 44 тонны, что почти вдвое превысило допустимую грузоподъемность и привело к мгновенной потере остойчивости.