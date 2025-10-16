Почти на 235 миллионов рублей разлили нефтепродуктов в Приморье

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, в Ленинский районный суд Владивостока поступил иск о возмещении ущерба. С иском к судовладельцу ООО «Примкраб» обратился Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор. Государство требует от компании более 234 миллионов рублей за вред, нанесенный акватории Японского моря.
Поводом для разбирательства стало затопление рыболовного судна «Акванавт», произошедшее 2 февраля 2022 года у причала № 6 «Зарубинской базы флота». Во время выгрузки продукции судно резко потеряло остойчивость и ушло под воду. На борту в тот момент находилось 27 тонн дизельного топлива и тонна моторного масла. Уже через сутки поверхность бухты покрылась нефтяными пятнами.
Прокуратура потребовала от собственника «Акванавта» поднять затонувшее судно и устранить источник загрязнения. Компания отчиталась о принятых мерах, однако проверка показала, что часть кормы оставалась над водой, а акватория загрязненной. В итоге ООО «Примкраб» было оштрафовано на 75 тысяч рублей по административной статье за нарушение Водного кодекса.
Позже специалисты Росприроднадзора рассчитали реальный ущерб природе, который составил почти 235 миллионов рублей. Теперь эти средства государство намерено взыскать через суд. В обеспечение иска арестованы пять рыболовных судов, принадлежащих компании, их продажа временно запрещена.
Напомним, что трагедия с «Акванавтом» имела и человеческие жертвы. Во время крушения на борту находились 15 человек. Четырнадцать членов экипажа удалось спасти, однако старший механик погиб, не сумев выбраться из машинного отделения. Капитану судна суд в 2023 году назначил два года и четыре месяца лишения свободы условно за нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека.
По данным следствия, судно было перегружено на 44 тонны, что почти вдвое превысило допустимую грузоподъемность и привело к мгновенной потере остойчивости.