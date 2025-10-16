Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребёнок, стал поджог

Пожар в Красноярском крае, в результате которого погибли женщина и её трёхлетний сын, вспыхнул из-за поджога, сообщило Главное следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в ночь на 14 октября в частном жилом доме в селе Арейское. При пожаре также пострадала двухлетняя девочка, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Следователи подозревают в поджоге 40-летнего жителя Красноярска. Отмечается, что версия о криминальном характере происшествия подтвердилась при проведении судебно-медицинской экспертизы.
«В вечернее время 13 октября 2025 года мужчина приехал к женщине в гости. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. С целью сокрытия содеянного мужчина устроил в доме пожар и скрылся», — уточнило региональное управление СК в своём Telegram-канале.
Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Напомним, в середине сентября суд приговорил жителя Приморского края к 17 годам лишения свободы за убийство и поджог жилого дома. Преступление, в результате которого погиб один человек, было совершено в феврале 2020 года. Также сообщалось об одном пострадавшем.