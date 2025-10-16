Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребёнок, стал поджог

«В вечернее время 13 октября 2025 года мужчина приехал к женщине в гости. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. С целью сокрытия содеянного мужчина устроил в доме пожар и скрылся», — уточнило региональное управление СК в своём Telegram-канале.