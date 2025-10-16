Женщина чудом избежала наезда перевернувшегося авто в Новосибирской области

Инцидент произошёл 16 октября на Ордынском шоссе. Иномарка внезапно выехала на бордюр и перевернулась всего в нескольких метрах от женщины, которая шла по тротуару. Момент происшествия зафиксировали камеры, видео опубликовал телеграм-канал «ГКУ НСО ЦОДД», пишет Прецедент.
На записи видно, как пешеход движется вдоль обочины, когда автомобиль теряет управление, врезается в бордюр и опрокидывается рядом с ней. К счастью, женщина не пострадала — машина буквально пронеслась в считанных сантиметрах от неё.
Очевидцы поспешили на помощь и помогли водителю выбраться из перевёрнутого автомобиля. По предварительной информации, мужчина не получил серьёзных травм.
Пользователи соцсетей активно обсуждают видео. Многие недоумевают, как можно перевернуться на абсолютно ровной и пустой дороге. Другие считают, что женщину спас бордюр, который принял на себя удар.