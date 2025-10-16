Ричмонд
В Гострудинспекции сообщили о 6 погибших аграриях в Башкирии

С начала года произошло 17 несчастных случаев.

В Башкирии с начала года произошло 17 несчастных случаев в сельскохозяйственной отрасли. Шесть человек погибли, восемь работников получили тяжелые травмы. Об этом на семинаре-совещании, посвященным вопросам охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса, сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

По ее словам, в прошлом году зафиксировали 13 происшествий. Из них два групповых, столько же смертельных, семь — с тяжелым.

В большинстве случаев с работниками не оформляют или вместо них заключают договоры гражданско-правового характера, фактически подменяющие трудовые соглашения.

«Это означает, что в случае травматизма пострадавший не получит социальных гарантий и компенсаций. Еще одно типичное явление — состояние алкогольного опьянения работника, которое как раз нередко и приводит к несчастным случаям. Среди причин производственного травматизма также выполнение пострадавшим работы, которую он не должен был делать», — добавила Татьяна Астрелина.