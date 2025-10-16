В Гострудинспекции сообщили о 6 погибших аграриях в Башкирии

«Это означает, что в случае травматизма пострадавший не получит социальных гарантий и компенсаций. Еще одно типичное явление — состояние алкогольного опьянения работника, которое как раз нередко и приводит к несчастным случаям. Среди причин производственного травматизма также выполнение пострадавшим работы, которую он не должен был делать», — добавила Татьяна Астрелина.