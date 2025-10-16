Мелкие фракции мазута выбросило на пляжи Анапы после шторма

После шторма на побережье Анапы обнаружили небольшие следы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, во время уборки пляжей среди выброшенных на берег водорослей нашли мелкие частицы нефтепродукта размером не более полутора сантиметров. Все загрязнения были оперативно собраны и вывезены.
Работы по очистке береговой полосы продолжаются. Из-за сильного шторма, прошедшего накануне, пляжи Анапы оказались завалены мусором и морскими водорослями. В связи с этим механизированная уборка временно приостановлена — влажный песок не позволяет использовать технику для просеивания.
Сейчас основные усилия коммунальных служб направлены на сбор и вывоз штормового мусора. Как только песок просохнет, спецтехника вновь вернется на пляжи для полноценной очистки территории.