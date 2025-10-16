Мелкие фракции мазута выбросило на пляжи Анапы после шторма

После шторма на побережье Анапы обнаружили небольшие следы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, во время уборки пляжей среди выброшенных на берег водорослей нашли мелкие частицы нефтепродукта размером не более полутора сантиметров. Все загрязнения были оперативно собраны и вывезены.