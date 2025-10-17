Ричмонд
Останки 17 советских солдат нашли в двух районах Ростовской области

Ростовская область, 17 октября 2025, DON24.RU. Казачьи поисковики обнаружили массовое захоронение советских солдат в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, информирует пресс-служба ВВД. Поисково-разведывательные работы велись на линии Миус-фронта.

На месте ожесточенных боев 1941—1943 годов трудился поисковой сводный отряд из пяти человек.

За два дня им удалось поднять останки 17 солдат Красной армии.

«Скорее всего, попали на одно из санитарных захоронений. Нашли четыре медальона — два металлических, два эбонитовых, две подписные ложки. Сейчас ведутся работы по опознанию. Один из медальонов направили в Москву на экспертизу. Остальные должны прочесть в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Останки будут перезахоронены с почестями на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».