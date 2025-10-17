Ушел из жизни известный уфимский общественный деятель Ринат Баимов

В Уфе скоропостижно скончался известный общественный деятель Ринат Баимов. Ему было 64 года. Подтверждение этой печальной новости изданию «Башинформ» дал сын покойного. Точная же причина смерти станет известна после проведения патологоанатомического исследования.
Ринат Баимов родился в 1961 году на территории Челябинской области. Получив вокальное образование в Уфимском государственном институте искусств, он часто выступал на различных мероприятиях. Особую известность ему принесла авторская песня «Башкортостан».
Активная общественная деятельность Баимова была связана с руководством Союзом башкирской молодежи в 1990-е годы. Его профессиональный путь также включал должность директора киностудии «Башкортостан» в 1991 году и руководство уфимским Конгресс-холлом в 2011—2013 годах.
