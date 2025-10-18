Сгоревший в Новосибирске деревянный барак обещали расселить в 2026 году

Расселение дома должно было произойти в будущем году, пишет Атас.инфо. Напомним, что площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Это происшествие стало не первым за последние годы — в 2020 году там уже был пожар. Тогда расселять его не стали, лишь восстановили пострадавшую часть дома и обшили сайдингом.
Также сообщается, что в 2024 году из-за аварии в системе отопления горячая вода затопила подъезды и квартиры, что привело к обрушению гипсокартонных потолков и появлению трещин на стенах. Местные жители жаловались, что каждую зиму в доме перемерзали трубы холодного водоснабжения. Для их разморозки работники ЖЭУ выливали под здание кипяток, из-за чего в квартирах стояла сырость.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что было возбуждено уголовное дело о гибели четырёх человек на пожаре во 2-м переулке Римского-Корсакова.