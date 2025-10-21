«Силой забрал ребенка у матери из ресторана»: На Урале разыскивают отца, похитившего своего сына

По решению суда, отец должен был передать ребенка его матери для совместного проживания. В июне судебные приставы заставили отца передать маленького Артема маме, однако в конце августа мужчина силой забрал ребенка у матери из ресторана быстрого питания, после чего скрылся. О местонахождении мальчика и его отца ничего неизвестно.