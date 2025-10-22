Пилот и пассажир погибли при крушении легкомоторного самолета в Венесуэле

В Венесуэле потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли находившиеся на его борту пилот и пассажир, пишет ABC Noticias.
Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Парамилло города Сан-Кристобаль. Сообщается, что при взлете самолет потерял управление, упал рядом с взлетно-посадочной полосой и загорелся.
На кадрах, которые опубликовали местные СМИ, видно, как самолет начал подниматься, а затем перевернулся в воздухе, столкнулся с землей и взорвался.
Ранее сообщалось, что недалеко от города Форт-Уэрт (штат Техас) легкомоторный самолет упал на парковку в промышленной зоне, где столкнулся с техникой и загорелся. В результате как минимум два человека.