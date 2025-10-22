Ричмонд
Пилот и пассажир погибли при крушении легкомоторного самолета в Венесуэле

Инцидент произошел в аэропорту Парамилло.

Источник: Аргументы и факты

В Венесуэле потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли находившиеся на его борту пилот и пассажир, пишет ABC Noticias.

Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Парамилло города Сан-Кристобаль. Сообщается, что при взлете самолет потерял управление, упал рядом с взлетно-посадочной полосой и загорелся.

На кадрах, которые опубликовали местные СМИ, видно, как самолет начал подниматься, а затем перевернулся в воздухе, столкнулся с землей и взорвался.

