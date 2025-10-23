Ричмонд
Неожиданно снижена налоговая задолженность блогерши Александры Митрошиной

Сумма налоговой задолженности известной блогерши Александры Митрошиной оказалась значительно меньше ранее заявленной.

Сумма налоговой задолженности известной блогерши Александры Митрошиной оказалась значительно меньше ранее заявленной. Согласно акту проверки, оказавшемуся в распоряжении издания «Известия», на сегодняшний день общая недоимка оценивается приблизительно в 25 миллионов рублей.

Еще в начале месяца налоговая инспекция № 33 города Москвы обратилась в Арбитражный суд столицы с заявлением о признании Митрошиной банкротом, утверждая, что её долг перед государством превышает 211 миллионов рублей. Однако, как отмечено в документе проверки, столь крупная сумма появилась вследствие ошибочного отражения доходов. В частности, в отчетности были учтены операции, которые фактически не являлись прибылью: переводы между собственными счетами, краткосрочные депозитные операции и возвраты ранее потраченных средств.

По данным источника, к началу текущего года Митрошина уже перечислила в бюджет 666 миллионов рублей налогов. Несмотря на частичное урегулирование обязательств, она по-прежнему находится под домашним арестом, куда была помещена после задержания 7 марта в аэропорту Сочи при возвращении из Дубая.

Следователи полагают, что, имея задолженность перед налоговыми органами, в 2021 году Митрошина приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке, которые сразу же перепродала. Правоохранители расценили эту сделку как попытку легализовать средства, добытые незаконным путем.

Ранее, 21 октября, сообщалось о заключении под домашний арест адвоката блогерши Алисы Волховой и её коллеги-юриста, проходящих по делу о мошенничестве.

Читайте также: Выяснилось, что бывшие юристы блогера Митрошиной признали вину в мошенничестве.

