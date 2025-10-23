Неожиданно снижена налоговая задолженность блогерши Александры Митрошиной

Еще в начале месяца налоговая инспекция № 33 города Москвы обратилась в Арбитражный суд столицы с заявлением о признании Митрошиной банкротом, утверждая, что её долг перед государством превышает 211 миллионов рублей. Однако, как отмечено в документе проверки, столь крупная сумма появилась вследствие ошибочного отражения доходов. В частности, в отчетности были учтены операции, которые фактически не являлись прибылью: переводы между собственными счетами, краткосрочные депозитные операции и возвраты ранее потраченных средств.