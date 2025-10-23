Неожиданно снижена налоговая задолженность блогерши Александры Митрошиной

Сумма налоговой задолженности известной блогерши Александры Митрошиной оказалась значительно меньше ранее заявленной. Согласно акту проверки, оказавшемуся в распоряжении издания «Известия», на сегодняшний день общая недоимка оценивается приблизительно в 25 миллионов рублей.
Еще в начале месяца налоговая инспекция № 33 города Москвы обратилась в Арбитражный суд столицы с заявлением о признании Митрошиной банкротом, утверждая, что её долг перед государством превышает 211 миллионов рублей. Однако, как отмечено в документе проверки, столь крупная сумма появилась вследствие ошибочного отражения доходов. В частности, в отчетности были учтены операции, которые фактически не являлись прибылью: переводы между собственными счетами, краткосрочные депозитные операции и возвраты ранее потраченных средств.
По данным источника, к началу текущего года Митрошина уже перечислила в бюджет 666 миллионов рублей налогов. Несмотря на частичное урегулирование обязательств, она по-прежнему находится под домашним арестом, куда была помещена после задержания 7 марта в аэропорту Сочи при возвращении из Дубая.
Следователи полагают, что, имея задолженность перед налоговыми органами, в 2021 году Митрошина приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке, которые сразу же перепродала. Правоохранители расценили эту сделку как попытку легализовать средства, добытые незаконным путем.
Ранее, 21 октября, сообщалось о заключении под домашний арест адвоката блогерши Алисы Волховой и её коллеги-юриста, проходящих по делу о мошенничестве.
