Пентаграммы* и семь ножевых: СК расследует загадочную гибель супругов в Подмосковье

По данным источника, после пожара в частном доме в Балашихе обнаружили тела 52-летней женщины с множественными ножевыми ранениями и ее 51-летнего мужа, который, по предварительным данным, погиб от отравления угарным газом. В коттедже нашли ритуальные предметы: ножи, когти для взятия крови, оккультные книги, метлы и изображения пентаграмм*.