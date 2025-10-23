Ричмонд
Малков: Пожар начался на территории рязанского предприятия из-за обломков БПЛА

В Рязанской области тушат пожар после падения обломков дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

После падения обломков дрона ВСУ на территории одного из промышленных предприятий в Рязанской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, а эксперты оценивают материальный ущерб.

Павел Малков отметил, что всего за ночь 23 октября в Рязанской области силы ПВО ликвидировали 14 вражеских беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские противовоздушные силы уничтожили за ночь 23 октября над российскими регионами 139 украинских беспилотников. В частности, 56 вражеских беспилотников было ликвидировано над Белгородской области, 22 — над Брянской области, 21 — над Воронежской областью.

Ночью 22 октября российские военные нанесли серию ударов ракетами и дронами по нескольким объектам инфраструктуры Украины.

