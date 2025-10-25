Ричмонд
Мэр Москвы сообщил о ликвидации БПЛА на подлете к Москве

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в субботу, 25 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил он в мессенджере MAX.

24 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа.

В этот же день с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ. Девять дронов сбили над Белгородской областью, еще три — над территорией Курской области.

Утром 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома влетел украинский беспилотник. Вскоре после прилета спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

