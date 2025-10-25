Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Ночью в квартире многоэтажного дома на ул. Тимирязева произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Следственный отдел по Центральному району Сочи начал расследование по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, ночью в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже шестиэтажного здания обрушились строительные конструкции. Погиб 75-летний мужчина. Точное количество пострадавших и тяжесть их травм устанавливаются. Людей с повреждениями доставили в больницу.

Следователи и криминалисты СК России осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Проводятся другие процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Руководитель СК России по краю Андрей Маслов поставил расследование на контроль.