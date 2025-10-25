СКР возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Сочи

По версии следствия, ночью в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже шестиэтажного здания обрушились строительные конструкции. Погиб 75-летний мужчина. Точное количество пострадавших и тяжесть их травм устанавливаются. Людей с повреждениями доставили в больницу.