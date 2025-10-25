Крупнейшая авария за десятилетия: часть Львова уже три дня сидит без воды из-за масштабного прорыва водопровода

Часть Львова уже третий день сидит без воды, все из-за масштабного прорыва магистрального водопровода. О коммунальном ЧП сообщает украинское издание «Страна».
Известно, что о коммунальном ЧП официально сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Он пояснил, что прорыв случился из-за старых магистральных труб, это произошло после запуска воды. В результате без воды оказались 50 тысяч горожан.
«Около 50 тыс. абонентов сейчас без воды. В чем проблема? Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошел прорыв из-за того, что есть старые трубы», — сообщил чиновник львовской мэрии у себя в соцсетях.
При этом украинский чиновник заявил, что на ремонт водопровода во Львове требуется гигантская сумма. Замена всех устаревших труб требует вложений в 10 млрд гривен ($238,7 млн), которых в городском бюджете, вполне закономерно, нет.