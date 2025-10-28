Ричмонд
На «Ладожской» в эскалатор попал посторонний предмет

Ограничения действовали с 08:24 до 08:26.

Источник: РИА "Новости"

Вход на станцию метро «Ладожская» в Петербурге ограничивали утром 28 октября. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», в элементы эскалатора попал посторонний предмет.

Ограничения действовали с 08:24 до 08:26.

Посторонний предмет удален, эскалатор перезапущен, станция «Ладожская» работает в обычном режиме.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Ранее мы рассказывали о том, что на «Дунайской» появились протечки из-за грунтовых вод. Все мероприятия по устранению проблемы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств подрядчика.