В Новосибирске судят сына бизнесмена за аварию со смертельным исходом

В Новосибирске начался суд над 19-летним сыном предпринимателя, обвиняемым в смертельной аварии во время уличных гонок.

Источник: Freepik

В Новосибирске начался суд над 19-летним сыном предпринимателя, обвиняемым в смертельной аварии во время уличных гонок. Об этом сообщает smotrim.ru.

В Новосибирске стартовал судебный процесс по делу 19-летнего сына известного бизнесмена, обвиняемого в ДТП, унёсшем жизни трёх человек. По данным следствия, молодой человек устроил уличные гонки на своём спорткаре, превысил скорость и не справился с управлением.

В результате столкновения трое человек погибли на месте.

Как сообщается, обвиняемый является наследником крупной коммерческой компании, владельцем которой был его отец. После гибели главы семьи молодой человек унаследовал бизнес-империю.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких лиц.

Судебные заседания проходят в открытом режиме.