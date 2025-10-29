Стало известно о планах Германии направить тысячи дронов в Литву

Стартап Helsing считается самым ценным оборонным стартапом в Европе с оценкой в 12 млрд евро — в числе инвесторов фигурирует основатель Spotify Даниэль Эк. Компания уже выполняет заказы по поставке шести тысяч дронов для Украины и развивает направления по подводным системам наблюдения. Стартап Stark был создан всего 15 месяцев назад и получил поддержку сооснователя PayPal Питера Тиля. Компания уже осуществляет поставки дронов, в том числе и для Украины, и разрабатывает модель Virtus, предназначенную для применения непосредственно на линии фронта.