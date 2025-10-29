В деле пропавшей семьи Усольцевых нашли противоречия: какие загадки оставило исчезнувшее семейство

Прошел месяц с момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге, но поисковые операции не принесли результатов. Как сообщает издание «Царьград», внимание общественности привлекает поведение сына пропавшей Ирины Усольцевой — Даниила Баталова.
Молодой человек продолжает утверждать, что пропавший Сергей Усольцев является опытным таежником, хорошо знающим местность. Однако это заявление противоречит официальной версии, которую озвучил депутат Госдумы и волонтер Олег Леонов. Он подчеркнул, что причина пропажи заключается в том, что люди потеряли ориентацию в тайге, и других версий на данный момент нет.
Общественность обратила внимание на то, что Баталов начал поиски матери, отчима и сестры только через два дня после их исчезновения. Опытных поисковиков, подчеркивает «Царьград», также настораживает отсутствие каких-либо следов в лесу, поскольку люди обычно оставляют после себя улики.
Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован не в глухой тайге, а возле трассы. Баталов объяснил это тем, что собака семьи сорвалась с поводка, и Усольцевы побежали за ней, после чего заблудились. Однако следов животного также обнаружено не было.
Расследование блогера Александра Андрюшенкова выявило, что Усольцев был в сети 3 октября, хотя считался пропавшим с 28 сентября. Первоначально Баталов объяснил это обновлением статуса при звонках, но затем изменил показания, заявив, что сам звонил на тайную страницу отчима через мессенджеры. Андрюшенков же установил, что такие звонки были невозможны из-за настроек приватности страницы.
В социальных сетях также обратили внимание на необычные высказывания Баталова. В одном из интервью он заявил, что иногда исчезнуть — это «единственный способ начать жить». В другом случае процитировал слова отчима о том, что «если хочешь, чтобы тебя не нашли, нужно идти туда, где ищут всех».
Ранее KP.RU сообщил, что семья Усольцевых исчезла в горах Красноярского края. Но для волонтеров и спасателей остается секретом, как это удалось туристам, ведь потеряться там просто негде.