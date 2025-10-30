Кинолог Анищенко открыл правду про бездомных собак

Однако ведущий красноярский кинолог, эксперт ряда федеральных ведомств Олег Анищенко объясняет, что по сути эти собаки уже утратили признаки домашних животных и по поведению скорее волки.
Корреспондент krsk.aif.ru выяснил, почему у этих собак совсем другое поведение и как бродячие псы мутируют вне города, превращаясь в опасных хищников.
Не собака, не волк — волкособ.
В Красноярском крае и его окрестностях разворачивается тихая, но масштабная биологическая драма. Речь идет не о простых бездомных, бродячих собаках, как из называют зоозащитники, а о новом хищнике, которого давно специалисты-охотоведы именуют волкособом (или собакой-волком). Другие названия, принятые учеными-зоологами, — деревенские собаки или собаки-парии. Это не городские «хвостики», ждущие подачку у помойки, а полноценные стайные животные, освоившие леса, пустыри и даже пригородные территории.
«Это природа. Это называется с точки зрения биологии и охотоведения — волкособ, — поясняет Олег Анищенко. — Это животное, которое не боится человека, знает его повадки, знает его среду обитания и управляет своим коллективом. И самое главное, они появились в пригородах не случайно. Они просто не желают жить в квартирах или рядом с человеком, а стремятся попасть в свои иерархически выстроенные стаи с вожаками, сбегая из города на волю. В этом они становятся похожи на волков. Зачастую гораздо более опасных для людей, потому что совсем не боятся человека».
Откуда же они берутся? Миф о том, что виноваты дачники, выбрасывающие питомцев, разбивается о статистику. Таких особей — единицы. Основной костяк стай формируется из собак, которые целенаправленно уходят от человека. «Одна собачка загуляла и убежала у вас из дома, которая не хочет жить с человеком… Убежала, а там покрылась другой собачкой, крепкой и сильной. Так появляется нерегулируемый приплод», — говорит эксперт.
Репродуктивный потенциал этих животных огромен. Одна сука за год может дать жизнь стае от пяти до 15 особей. Уже через два года подросшие щенки начинают приносить собственное потомство. В результате, по словам Анищенко, на отдельных локациях в черте города (например, на пустырях) могут обитать до 150 таких собак, и вся эта громадная стая может сформироваться от одной-единственной собаки репродуктивного возраста.
Реальная угроза: от косуль до детей.
Чем опасны волкособы? Прежде всего, они наносят сокрушительный удар по дикой фауне. «Раньше я за городом гулял, каждую зиму приходил табун косуль, зайцев показывал каждую прогулку детям, — уверяет Анищенко. — А сейчас я не вижу ни зайцев, ни белочек, ни косуль. И так последние десять лет. Их выбили эти дикие твари», — констатирует кинолог.
Но главная опасность в этих стаях волкособов кроется для человека. В отличие от волков, которые исторически опасаются людей из-за плановых отстрелов охотоведами, волкособы этого страха лишены.
«Отстрела нет, только подкорм есть, и можно еще человека есть, он, оказывается вкусный, как страшно это бы не звучало для обывателя. Но реальность надо понимать!» — говорит Анищенко. Он подчеркивает, что эти животные отлично оценивают риски и выбирают наиболее уязвимые цели: детей, пожилых людей, женщин: «С точки зрения этих одичавших животных, нападение на взрослых, сильных людей, вооруженных средствами защиты, не так желаемо. Они могут отбиться. А вот маленькие, слабые, испуганные люди — это хорошая добыча».
Тактика стаи отработана до автоматизма. Нападение — это не просто укус. Собака, весом 25−30 кг на скорости 20−40 км/ч создает ударную нагрузку в сотни килограммов.
«Если по ноге человеку внизу или по колену ударить 500 килограмм плюс четыре клыка-»шила«, которые сжимаются, ваши ощущения будут ужасные, уверяю. То есть вы на ногах не устоите. А дальше начинается “веселая игра” — стая заваливает жертву, нанося множественные укусы, что приводит к болевому шоку и тяжелейшим травмам», — говорит кинолог.
Что делать при встрече со стаей? Убегать — категорически нельзя.
«Надо стоять к ним лицом, желательно в руках иметь какой-то предмет, палку, сумку и прижаться спиной к чему-то», — учит Анищенко. При этом электрошокер может как отпугнуть, так и разозлить животных. И звуковые устройства не всегда срабатывают. Единственная надежная защита — бдительность и избегание мест возможного обитания стай. Или крепкая палка, нож.