Экс-чиновник из Тольятти «химичил» с торгами по контракту на 100 млн рублей

Весной 2024 года МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» объявило открытый конкурс на ремонт дорог. Руководитель департамента поручил подчиненным занизить в конкурсных документах количество исполненных ранее контрактов одному из участников торгов. Это привело к победе другого подрядчика. Сумма муниципального контракта составляла 100 млн рублей.
Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.
Суд на полтора года запретил экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, и оштрафовал на 50 тыс. рублей.