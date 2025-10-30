Ричмонд
Экс-чиновник из Тольятти «химичил» с торгами по контракту на 100 млн рублей

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя городского департамента дорожного хозяйства и транспорта, которого обвиняли в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Весной 2024 года МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» объявило открытый конкурс на ремонт дорог. Руководитель департамента поручил подчиненным занизить в конкурсных документах количество исполненных ранее контрактов одному из участников торгов. Это привело к победе другого подрядчика. Сумма муниципального контракта составляла 100 млн рублей.

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

Суд на полтора года запретил экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, и оштрафовал на 50 тыс. рублей.