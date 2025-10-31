Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили дронами по ферме «Мираторга» в Брянской области

Украинская армия атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Украинская армия атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В результате произошедшего ранения получил один человек — сотрудник организации. Врачи диагностировали у него баротравму, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум объектам — свиноводческому комплексу и ферме крупного рогатого скота.

Губернатор в своем Telegram-канале добавил, что на данный момент работа предприятий продолжается в штатном режиме.

29 октября в Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновнице и ее водителю удалось покинуть машину перед атакой.