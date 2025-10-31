ВСУ ударили дронами по ферме «Мираторга» в Брянской области

Украинская армия атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате произошедшего ранения получил один человек — сотрудник организации. Врачи диагностировали у него баротравму, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум объектам — свиноводческому комплексу и ферме крупного рогатого скота.
Губернатор в своем Telegram-канале добавил, что на данный момент работа предприятий продолжается в штатном режиме.
29 октября в Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновнице и ее водителю удалось покинуть машину перед атакой.