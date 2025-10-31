22-летний водитель насмерть сбил пешехода в свердловском поселке

Смертельная авария случилась вечером 30 октября в поселке Патруши, где 22-летний водитель автомобиля «Лада» наехал на 69-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортного средства.
Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков. В ГИБДД отметили, что на темной одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.
Водитель пояснил, что пешеход резко выбежал на проезжую часть и он не смог своевременно среагировать, чтобы избежать наезда.