Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белорецке автомобиль врезался в припаркованную «Газель»

Двое пострадали в ДТП с «Газелью» в башкирском Белорецке.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 ноября в Белорецке произошла авария с участием двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС, водитель машины ВАЗ-21099 потерял управление и врезался в пустую «Газель», стоявшую на обочине.

В результате столкновения пострадали как сам водитель, так и его пассажир. Спасатели помогли людям выбраться из поврежденного транспортного средства и передали их медицинским работникам.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и ГАИ, которые сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.