В Белорецке автомобиль врезался в припаркованную «Газель»

Утром 5 ноября в Белорецке произошла авария с участием двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС, водитель машины ВАЗ-21099 потерял управление и врезался в пустую «Газель», стоявшую на обочине.
В результате столкновения пострадали как сам водитель, так и его пассажир. Спасатели помогли людям выбраться из поврежденного транспортного средства и передали их медицинским работникам.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и ГАИ, которые сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
