Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Человек упал на пути на «красной» линии в метро Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
— На участке от станции «Нарвская» до станции «Проспект Ветеранов» движение остановлено, — уточняется в сообщении.
При этом поезда от «Нарвской» до «Девяткино» следуют в обычном режиме. По предварительной информации, несчастный случай произошел на станции «Автово».
Специалисты аварийно-спасательного формирования оперативно подняли пассажира обратно на платформу. Сейчас движение поездов восстанавливают.
Обстоятельства несчастного случая уточняются. В пресс-службе метрополитена ситуацию пока не комментируют.
UPD: С 11:07 движение на первой линии полностью открыли.