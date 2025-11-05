Ричмонд
Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов временно остановили.

Источник: Комсомольская правда

Человек упал на пути на «красной» линии в метро Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

— На участке от станции «Нарвская» до станции «Проспект Ветеранов» движение остановлено, — уточняется в сообщении.

При этом поезда от «Нарвской» до «Девяткино» следуют в обычном режиме. По предварительной информации, несчастный случай произошел на станции «Автово».

Специалисты аварийно-спасательного формирования оперативно подняли пассажира обратно на платформу. Сейчас движение поездов восстанавливают.

Обстоятельства несчастного случая уточняются. В пресс-службе метрополитена ситуацию пока не комментируют.

UPD: С 11:07 движение на первой линии полностью открыли.