В Перми временно закрыли два заведения из-за антисанитарии

В кафе «Левани» на ул. Уральской, 79а, не осуществлялся производственный контроль, не обеспечивалась поточность технологических процессов, допускался прием пищевой продукции без маркировок и сопроводительной документации, а также не хватало производственного оборудования, инвентаря и посуды. Кроме того, некачественно проводилась уборка помещения: на полу, стенах и поверхностях стеллажей были грязные капли присохшего жира, отсутствовали дезинфицирующие средства.