В зоопарке Калининграда умер 18-летний жираф Мэру

В ходе вскрытия специалисты обнаружили у животного тромбы в сердце.

Источник: Аргументы и факты

Калининградский зоопарк сообщил о смерти 18-летнего жирафа по кличке Мэру, передает официальный Telegram-канал зоопарка.

«Смерть Мэру была быстрой и неожиданной: до вечера понедельника жираф был активен, хорошо ел, хорошо гулял. Первые признаки недомогания появились во вторник утром… К сожалению, ветеринарное вмешательство не дало результатов, Мэру ушёл очень стремительно», — говорится в публикации.

Уточняется, что в ходе вскрытия специалисты обнаружили у животного тромбы в сердце, а также новообразование в тестикулах и признаки заболевания печени. Окончательный диагноз и причину смерти назовут через три недели.

В учреждении добавили, что сетчатые жирафы редко «перешагивают» 20-летний возрастной порог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило умерла белая тигрица Зая, проживавшая в нем почти 20 лет.