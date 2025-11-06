В зоопарке Калининграда умер 18-летний жираф Мэру

Калининградский зоопарк сообщил о смерти 18-летнего жирафа по кличке Мэру, передает официальный Telegram-канал зоопарка.
«Смерть Мэру была быстрой и неожиданной: до вечера понедельника жираф был активен, хорошо ел, хорошо гулял. Первые признаки недомогания появились во вторник утром… К сожалению, ветеринарное вмешательство не дало результатов, Мэру ушёл очень стремительно», — говорится в публикации.
Уточняется, что в ходе вскрытия специалисты обнаружили у животного тромбы в сердце, а также новообразование в тестикулах и признаки заболевания печени. Окончательный диагноз и причину смерти назовут через три недели.
В учреждении добавили, что сетчатые жирафы редко «перешагивают» 20-летний возрастной порог.
