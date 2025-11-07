Красноярец получил реальный срок за кражу у женщины, которую вызвался проводить до дома

Об этом рассказали в полиции.
Преступление произошло в апреле. Норильчанка ждала автобус, чтобы уехать от подруги, когда обвиняемый предложил проводить ее до дома. Женщина впустила незнакомца к себе в квартиру. После непродолжительного общения хозяйка легла спать, оставив гостя одного.
Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил ювелирные украшения и банковскую карту на общую сумму 340 тысяч рублей. Украшения он сдал в ломбард, а картой расплатился в нескольких магазинах.
Полицейские установили, что злоумышленник ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Железнодорожный районный суд Красноярска признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.