Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец получил реальный срок за кражу у женщины, которую вызвался проводить до дома

Жителя Красноярска приговорили к пяти годам колонии особого режима за кражу денег и ювелирных изделий у малознакомой женщины.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в полиции.

Преступление произошло в апреле. Норильчанка ждала автобус, чтобы уехать от подруги, когда обвиняемый предложил проводить ее до дома. Женщина впустила незнакомца к себе в квартиру. После непродолжительного общения хозяйка легла спать, оставив гостя одного.

Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил ювелирные украшения и банковскую карту на общую сумму 340 тысяч рублей. Украшения он сдал в ломбард, а картой расплатился в нескольких магазинах.

Полицейские установили, что злоумышленник ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Железнодорожный районный суд Красноярска признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.