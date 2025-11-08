За Усольцевыми послали дроны: в «ЛизаАлерт» назвали версию пропажи семьи

Добровольцы говорят, что готовы моментально реагировать на любую новую информацию и выезжать на место даже сейчас, в зимний период, когда температуры в красноярской тайге опускаются до экстремальных значений. При этом в отряде уже смотрят в будущее и не исключают возобновления активных действий с приходом весны. «Конечно, над перспективой продолжения поисков и весной мы тоже раздумываем. Но работа продолжается и сейчас. Координатор поиска со службами на связи», — подытожила Чооду.