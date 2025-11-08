За Усольцевыми послали дроны: в «ЛизаАлерт» назвали версию пропажи семьи

История исчезновения семьи Усольцевых в лесах Красноярского края продолжает оставаться одной из самых загадочных и трагичных тем этой осени. Бизнесмен Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочка Арина пропали 28 сентября в суровой местности Кутурчинского Белогорья. С тех пор не было найдено ни единой зацепки, что делает это дело по-настоящему уникальным и сложным для поисковиков.
Поиски Усольцевых перейдут в новый формат.
В пресс-службе регионального отряда «ЛизаАлерт» подтвердили, что, несмотря на завершение масштабной наземной операции, поиски не прекращены.
«Работа отряда “ЛизаАлерт” по поиску семьи Усольцевых продолжается и по сей день, просто в другом формате. Координатор поиска ежедневно на связи с полицией, со Следственным комитетом. Возможно, что наши добровольцы, в условиях низких температур, пока будут выезжать на точечные задачи. И, скорее всего, работа будет вестись с применением беспилотников», — отметила представитель пресс-службы организаци Серафима Чооду.
Добровольцы говорят, что готовы моментально реагировать на любую новую информацию и выезжать на место даже сейчас, в зимний период, когда температуры в красноярской тайге опускаются до экстремальных значений. При этом в отряде уже смотрят в будущее и не исключают возобновления активных действий с приходом весны. «Конечно, над перспективой продолжения поисков и весной мы тоже раздумываем. Но работа продолжается и сейчас. Координатор поиска со службами на связи», — подытожила Чооду.
Основная версия: несчастный случай в тайге.
Спустя месяцы после исчезновения, в «ЛизаАлерт» по-прежнему придерживаются изначальной гипотезы.
«Мы и по сей день считаем, что семья потерялась. Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — заявила Серафима Чооду.
Поисковики исключают версию о добровольном уходе семьи и настаивают на том, что с Усольцевыми произошла трагедия, которая не позволила им самостоятельно выйти к людям и сделать себя заметными для поисковых групп.
Живы ли Усольцевы.
На вопрос о том, считают ли в организации Усольцевых живыми, представитель «ЛизаАлерт» дала осторожный, но честный ответ.
«Это сложная тема, потому что мы всегда стараемся верить в лучшее. Но времени прошло много, поэтому не готовы сейчас заявлять о том, считаем ли мы Усольцевых погибшими или живыми. Но пока что они не найдены, и мы будем продолжать их искать. Наша главная задача — найти людей», — акцентировала Чооду.
Беспрецедентный масштаб поисковой операции.
Случай с семьей Усольцевых стал для красноярских поисковиков беспрецедентным по своим масштабам.
«Поиски Усольцевых по масштабности действительно не имеют аналогов, по крайней мере в Красноярском крае точно. Это одни из самых резонансных и беспрецедентных поисков в принципе в истории “ЛизаАлерт”», — поделилась Чооду.
По словам председателя ПСО «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, поисковики в общей сложности обошли 4600 километров. В операции приняли участие более 1500 человек — волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов и операторов беспилотной авиации.
Такая масштабная работа потребовала колоссальных ресурсов.
«Многое требовалось штабу. Это техника, топливо, оборудование, теплые вещи, питание и вода для поисковиков… Действительно, и в этом отношении поиски Усольцевых — беспрецедентная история. Сколько это по деньгам, конечно, посчитать сложно, но это, безусловно, какая-то большая сумма», — подытожила Чооду.