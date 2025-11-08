10 населенных пунктов остались без света из-за пожара в Курской области

В Кореневском районе Курской области десять населенных пунктов остались без электричества из-за возгорания на энергообъекте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По предварительным данным, пожар начался на одном из объектов энергетики в поселке Коренево.
В результате аварийного отключения света без электроснабжения остались около 2,5 тысячи потребителей.
Губернатор добавил, что лично контролирует ситуацию. Причина возгорания устанавливается. Специалисты работают на месте для устранения последствий аварии.
