Губернатор Краснодарского края Кондратьев объяснил ситуацию с паромом Seabridge

Инфраструктура в Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Таким образом ситуацию с застрявшим около порта Сочи паромом Seabridge из турецкого Трабзона объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он сообщил, что обращение относительно данной ситуации направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.
— В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Это значительно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов, — процитировали Кондратьева в пресс-службе региональной администрации, передает РБК.
Впервые за 14 лет пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Но когда судно добралось до пункта назначения, его не пустили в порт из-за отсутствия соответствующего разрешения. Туристам пришлось провести на борту больше суток, у некоторых сгорели билеты, другие пропустили рабочий день.
Что делать в такой ситуации и могут ли маршрут снова закрыть, разбиралась «Вечерняя Москва».