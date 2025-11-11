Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Краснодарского края Кондратьев объяснил ситуацию с паромом Seabridge

Инфраструктура в Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Таким образом ситуацию с застрявшим около порта Сочи паромом Seabridge из турецкого Трабзона объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Инфраструктура в Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Таким образом ситуацию с застрявшим около порта Сочи паромом Seabridge из турецкого Трабзона объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он сообщил, что обращение относительно данной ситуации направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

— В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Это значительно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов, — процитировали Кондратьева в пресс-службе региональной администрации, передает РБК.

Впервые за 14 лет пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Но когда судно добралось до пункта назначения, его не пустили в порт из-за отсутствия соответствующего разрешения. Туристам пришлось провести на борту больше суток, у некоторых сгорели билеты, другие пропустили рабочий день.

Что делать в такой ситуации и могут ли маршрут снова закрыть, разбиралась «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше