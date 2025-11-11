Губернатор Краснодарского края Кондратьев объяснил ситуацию с паромом Seabridge

Впервые за 14 лет пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Но когда судно добралось до пункта назначения, его не пустили в порт из-за отсутствия соответствующего разрешения. Туристам пришлось провести на борту больше суток, у некоторых сгорели билеты, другие пропустили рабочий день.