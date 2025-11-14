Родителей в Красноярском крае обвинили в доведении дочери до суицида

Как пишет Kras Mash, жители Красноярского края довели 14-летнюю дочь до самоубийства. Это случилось в Богучанском районе.
По словам журналистов, отчим Алексей бил подростка, гонял с ружьём и заставлял её убираться ночами. Судьи узнали из дневников и голосовых сообщений девочки, что отчим пил, унижал и обвинял погибшую девочку. Она уже пыталась покончить с собой, о чём знала мать, но не оказала ребёнку помощь, а просто пригрозила «дурдомом».
Девочка страдала сильной депрессией и пыталась сама ходить к психологу. Специалист звал на сеанс мать, но та отказалась, как пишут журналисты. В итоге школьницу нашли мёртвой на железнодорожных путях. Женщина получила восемь лет условно, но из-за истечения срока давности наказание отменили. Отчим сел на 8,5 лет.
Ранее мы писали, что сотрудники ГУФСИН по Красноярскому краю изобрели «Тетради самопомощи по совладанию с тревогой, стрессом и гневом для несовершеннолетних», которые войдут в комплекс мер до 2030 года по улучшению профилактики суицида среди подростков.