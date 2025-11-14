Родителей в Красноярском крае обвинили в доведении дочери до суицида

По словам журналистов, отчим Алексей бил подростка, гонял с ружьём и заставлял её убираться ночами. Судьи узнали из дневников и голосовых сообщений девочки, что отчим пил, унижал и обвинял погибшую девочку. Она уже пыталась покончить с собой, о чём знала мать, но не оказала ребёнку помощь, а просто пригрозила «дурдомом».