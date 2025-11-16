Внучка экс-мэра Самары купила 200 литров жидкого азота, обманув продавцов

Следствие по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи раскрыло новые шокирующие детали. Как установили следователи, их внучка Екатерина Тархова, чтобы избавиться от тел, закупила большое количество жидкого азота, используя для этого ложные предлоги.
Согласно материалам дела, озвученным в расследовании Эдуарда Петрова, в период с 3 по 19 января Екатерина Тархова трижды посетила специализированный магазин на улице Авроры в Самаре. За эти визиты она приобрела в общей сложности около 200 литров жидкого азота, который хранится в специальных емкостях и стоит примерно 40 рублей за литр.
Продавцам в магазине девушка объяснила свои покупки вполне невинной целью. Она заявила, что жидкий азот необходим ей для проведения новогоднего шоу. Никто из сотрудников торговой точки не заподозрил ничего криминального и не сообщил в полицию.
Как позднее было установлено следствием, жидкий азот вместе с электрической пилой, каустической содой и пластиковыми бочками емкостью 170 литров был использован для расчленения и уничтожения останков ее деда и бабушки. Тела пожилых людей убийцы предварительно заморозили, чтобы облегчить процесс. А затем распилили и буквально пропустили в мясорубке на фарш.