Внучка экс-мэра Самары купила 200 литров жидкого азота, обманув продавцов

Согласно материалам дела, озвученным в расследовании Эдуарда Петрова, в период с 3 по 19 января Екатерина Тархова трижды посетила специализированный магазин на улице Авроры в Самаре. За эти визиты она приобрела в общей сложности около 200 литров жидкого азота, который хранится в специальных емкостях и стоит примерно 40 рублей за литр.