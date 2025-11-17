Жителей дома в Первоуральске эвакуировали после угроз взрыва гранаты

Напомним, что причиной переполоха стал нетрезвый мужчина, который взял в заложники женщину и ребенка. Связаны ли они как-то с террористом — не ясно. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, на место пригласили даже его мать, чтобы уладить дело миром и убедить человека отпустить заложников и сдаться.