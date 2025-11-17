Жителей дома в Первоуральске эвакуировали после угроз взрыва гранаты

Жильцов дома в Первоуральске, в котором мужчина взял в заложники женщину и ребенка и угрожает взорвать гранату, эвакуировали правоохранительные органы. В настоящий момент здание оцеплено, не взятые в заложники люди выведены из опасной зоны. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Кабец.
«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — пишет Кабец.
Напомним, что причиной переполоха стал нетрезвый мужчина, который взял в заложники женщину и ребенка. Связаны ли они как-то с террористом — не ясно. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, на место пригласили даже его мать, чтобы уладить дело миром и убедить человека отпустить заложников и сдаться.