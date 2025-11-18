Резкий рост отравлений угарным газом зафиксировали в Шымкенте: есть погибший

С начала отопительного сезона резко возросло количество случаев отравления угарным газом. Один из таких случаев закончился летальным исходом.
Погибшая — жительница микрорайона Ынтымақ, женщина 60 лет. Она отравилась угарным газом, что и привело к трагедии, — сообщил начальник управления ДЧС Шымкента Нурболат Педен.
Большинство подобных происшествий происходит из-за несоблюдения правил безопасности, утверждают спасатели. Люди неправильно устанавливают газовые и отопительные приборы, не проверяют состояние печей и дымоходов, что повышает риск отравления угарным газом в период активного отопления.
Одна из причин — неправильное размещение газового оборудования, пояснил старший инженер Абайского районного отдела ЧС Бексултан Ибадулла. Во время рейдов также выявляются утечки газа, трещины и повреждения печей, случаи, когда на них складируют горючие материалы или развешивают одежду.
Сейчас в городе проходят масштабные проверки и профилактические обходы. Спасатели призывают прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы избежать подобных трагедий.