Резкий рост отравлений угарным газом зафиксировали в Шымкенте: есть погибший

Одна из причин — неправильное размещение газового оборудования, пояснил старший инженер Абайского районного отдела ЧС Бексултан Ибадулла. Во время рейдов также выявляются утечки газа, трещины и повреждения печей, случаи, когда на них складируют горючие материалы или развешивают одежду.