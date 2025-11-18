Газоснабжение после ЧП планируют восстановить в Омской области в течение суток

18 ноября мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска, в районе поселка Ростовка. Как рассказали местные жители, около шести утра они услышали сильный взрыв в квартале Врубелево. Зарево от пожара было видно на несколько километров, а громкий звук услышали даже в соседних населенных пунктах.