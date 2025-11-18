Газоснабжение после ЧП планируют восстановить в Омской области в течение суток

Часть промышленных предприятий Омской области отключили от газа после ЧП на трубопроводе, восстановить газоснабжение планируют в течение суток. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
По данным губернатора, в результате аварии пострадавших нет. В данный момент подача газа осуществляется по резервным проводам.
— Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме, — сообщил Хоценко в своем Telegram-канале.
18 ноября мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска, в районе поселка Ростовка. Как рассказали местные жители, около шести утра они услышали сильный взрыв в квартале Врубелево. Зарево от пожара было видно на несколько километров, а громкий звук услышали даже в соседних населенных пунктах.