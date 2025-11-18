Студентка стала звеном мошеннической схемы — и сама ее разоблачила

По данным ведомства, минчанка обратилась в милицию и рассказала, что незнакомец под видом сотрудника госорганов убедил ее забрать деньги у пенсионеров, чтобы «помочь следствию».
Девушка призналась, что получила указания забрать посылку после звонка от лжесотрудников почты, которым назвала код из смс. Затем с ней связался «правоохранитель», запугал уголовной ответственностью и заверил, что она должна «помогать таким же обманутым гражданам».
«Сказали, что на мне кредиты, микрозаймы, что с моих карточек переводились деньги, что мной сейчас заинтересовано КГБ, поэтому я должна сотрудничать. И по их указаниям я поехала забрать деньги у женщины», — рассказала девушка.
За день она забрала около 20 тысяч долларов США у двух пожилых людей, назвав кодовые слова.
«Вечером она рассказала обо всем подругам и после разговора с ними стала сомневаться в своих действиях, однако все же купила билет на поезд. Но, доехав до Орши, передумала и обратилась в милицию», — рассказал заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома Виталий Сорока.
Похищенные средства изъяты и будут возвращены владельцам, сообщили в пресс-службе. Девушка избежала уголовной ответственности, проверка продолжается.
В милиции напомнили: если собеседник по телефону запугивает уголовным делом, требует писать заявления, передавать документы или забирать деньги у незнакомцев — нужно немедленно прекратить разговор и позвонить по номеру 102.
Похожий случай произошел с 41-летней минчанкой, которая сама стала жертвой мошенников по той же схеме. По ее словам, она согласилась забрать деньги у очередных жертв и вывезти более 400 тысяч рублей в эквиваленте за границу под угрозой уголовного преследования. Возбуждено уголовное дело.