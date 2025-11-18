Ричмонд
Пьяный бесправник стал виновником ДТП в Минске. Возбуждено уголовное дело

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник стал виновником ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

47-летний водитель автомобиля Opel, выезжая с прилегающей территории здания № 111 по улице Калиновского на улицу Всехсвятскую, при повороте направо не предоставил преимущество автомобилю Nissan и столкнулся с ним. От удара Nissan отбросило за пределы проезжей части.

В ходе проведения разбирательства в организме виновника ДТП было выявлено около 2 промилле алкоголя, а в имеющихся при нем документах — отсутствие водительского удостоверения, за что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело. -0-