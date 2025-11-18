Пьяный бесправник стал виновником ДТП в Минске. Возбуждено уголовное дело

В ходе проведения разбирательства в организме виновника ДТП было выявлено около 2 промилле алкоголя, а в имеющихся при нем документах — отсутствие водительского удостоверения, за что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело. -0-