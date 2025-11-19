Трёх жителей Хабаровского края будут судить за 3 тонны чёрной икры

Прошлой осенью обвиняемые, по версии следствия, купили икру в Ульчском районе и перевезли в Комсомольск-на-Амуре, где хранили в гаражах. Затем упаковали и собирались перевезти в Московскую область. Для этого группа привлекла водителя, который отвез икру в Хабаровск, а на дороге в Находку его задержали сотрудники правоохранительных органов. Икру изъяли из оборота, грузовик арестован для дальнейшей конфискации.