Встреча «Сочи» — «Салават Юлаев» завершилась победой хозяев

На сочинской арене «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным клубом и уфимским ХК «Салаватом Юлаевым». Победу в этой игре со счетом 2:1 одержали хоккеисты из Сочи.
Уже на второй минуте стартового периода Тимур Хафизов, воспользовавшись передачами от Кэмерона Ли и Уилла Биттена, вывел свою команду вперёд. Однако на 12-й минуте Девин Броссо после пасов от Шелдона Ремпала и Джека Родевальда сравнял положение на табло. Решающий гол пришёлся на 14-ю минуту заключительного периода, когда Макс Эллис забросил шайбу, которая принесла сочинской команде победу.
В следующем туре КХЛ клуб «Сочи» 22 ноября проведет домашний матч против новосибирской «Сибири». Уфимский «Салават Юлаев» уже 21 ноября сыграет в Астане с местным хоккейным клубом «Барыс».
