Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча «Сочи» — «Салават Юлаев» завершилась победой хозяев

«Сочи» одержал победу над уфимским клубом в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

На сочинской арене «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным клубом и уфимским ХК «Салаватом Юлаевым». Победу в этой игре со счетом 2:1 одержали хоккеисты из Сочи.

Уже на второй минуте стартового периода Тимур Хафизов, воспользовавшись передачами от Кэмерона Ли и Уилла Биттена, вывел свою команду вперёд. Однако на 12-й минуте Девин Броссо после пасов от Шелдона Ремпала и Джека Родевальда сравнял положение на табло. Решающий гол пришёлся на 14-ю минуту заключительного периода, когда Макс Эллис забросил шайбу, которая принесла сочинской команде победу.

В следующем туре КХЛ клуб «Сочи» 22 ноября проведет домашний матч против новосибирской «Сибири». Уфимский «Салават Юлаев» уже 21 ноября сыграет в Астане с местным хоккейным клубом «Барыс».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.