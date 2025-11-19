Встреча «Сочи» — «Салават Юлаев» завершилась победой хозяев

Уже на второй минуте стартового периода Тимур Хафизов, воспользовавшись передачами от Кэмерона Ли и Уилла Биттена, вывел свою команду вперёд. Однако на 12-й минуте Девин Броссо после пасов от Шелдона Ремпала и Джека Родевальда сравнял положение на табло. Решающий гол пришёлся на 14-ю минуту заключительного периода, когда Макс Эллис забросил шайбу, которая принесла сочинской команде победу.