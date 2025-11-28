В Симферополе иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку: возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в четверг, 27 ноября, в селе Фонтаны. Mazda 6 ехала по улице Изобильной. Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.