В Симферополе иномарка насмерть сбила 13-летнюю девочку: возбуждено уголовное дело

В Крыму завели уголовное дело по факту ДТП с погибшей 13-летней девочкой.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Симферопольском районе Крыма возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в четверг, 27 ноября, в селе Фонтаны. Mazda 6 ехала по улице Изобильной. Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Ход и результаты расследования взяты под контроль в прокуратуре Республики Крым», — говорится в сообщении.