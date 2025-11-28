В Магнитогорске нашли сына, которого житель Башкирии удерживал несколько месяцев

Пятилетний мальчик смог вернуться к своей матери из Башкирии. Его отец, житель Белорецкого района, несколько месяцев скрывался с ребенком в Магнитогорске, где они с новой семьей снимали квартиру, сообщает ГУ ФССП по Челябинской области.