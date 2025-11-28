В Магнитогорске нашли сына, которого житель Башкирии удерживал несколько месяцев

Пятилетний мальчик смог вернуться к своей матери из Башкирии. Его отец, житель Белорецкого района, несколько месяцев скрывался с ребенком в Магнитогорске, где они с новой семьей снимали квартиру, сообщает ГУ ФССП по Челябинской области.
Известно, что мужчина проигнорировал постановление суда, которое обязывало его передать сына матери. Из-за этого его объявили в розыск. Сотрудникам службы потребовалось несколько часов наблюдать за съемным жильем, после чего им удалось задержать отца на улице.
Все это время ребенок находился в неблагоприятных условиях, а мальчика не водили в детский сад и ни разу не показывали медицинским специалистам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.