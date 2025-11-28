Ричмонд
В Магнитогорске нашли сына, которого житель Башкирии удерживал несколько месяцев

Отец из Башкирии несколько месяцев скрывался с сыном в Магнитогорске.

Источник: Комсомольская правда

Пятилетний мальчик смог вернуться к своей матери из Башкирии. Его отец, житель Белорецкого района, несколько месяцев скрывался с ребенком в Магнитогорске, где они с новой семьей снимали квартиру, сообщает ГУ ФССП по Челябинской области.

Известно, что мужчина проигнорировал постановление суда, которое обязывало его передать сына матери. Из-за этого его объявили в розыск. Сотрудникам службы потребовалось несколько часов наблюдать за съемным жильем, после чего им удалось задержать отца на улице.

Все это время ребенок находился в неблагоприятных условиях, а мальчика не водили в детский сад и ни разу не показывали медицинским специалистам.

