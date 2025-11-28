Ричмонд
Омская полиция прокомментировала ДТП с попавшей под трамвай бабушкой

Такой инцидент действительно случился сегодня на улице Маршала Жукова.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция прокомментировала сегодняшний инцидент с попавшей под трамвай и чудесным образом оставшейся невредимой бабушкой. Как сообщили в УМВД по Омской области, информация оказалась не фейком — пенсионерка действительно попала под трамвай, выжила и даже отказалась от медпомощи.

Как сообщили «КП Омск» в полиции, ДТП произошло сегодня, 28 ноября, около 15:30. В районе дома № 99 по улице Жукова 42-летняя водитель трамвая допустила наезд на пенсионерку, находящуюся на тротуаре вблизи трамвайных путей.

Трамвай двигался по маршруту № 8 («ул. Котельникова — ПО Полет»). В момент ДТП в салоне находилось 10 пассажиров. В аварии никто из них не пострадал. Попавшая под трамвай пенсионерка от госпитализации также отказалась.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия установит проверка.