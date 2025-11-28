Омская полиция прокомментировала ДТП с попавшей под трамвай бабушкой

Омская полиция прокомментировала сегодняшний инцидент с попавшей под трамвай и чудесным образом оставшейся невредимой бабушкой. Как сообщили в УМВД по Омской области, информация оказалась не фейком — пенсионерка действительно попала под трамвай, выжила и даже отказалась от медпомощи.