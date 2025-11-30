Ричмонд
«Капустная» миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде

Владелица компании «Эхо» (торговая марка «Белоручка») Галина Сидарок выслушала приговор по делу об организации нелегальной миграции 29 ноября, сообщает программа «Кстати» (16+).

Источник: Нижегородский областной суд

Предпринимательница построила успешный и прибыльный бизнес на продаже квашеной капусты, которая экспортировалась в российские города и за границу. На капусте бизнесвумен заработала миллиарды, за что ее включили в список Forbes.

Летом 2024 года Сидарок задержали сотрудники нижегородского УФСБ. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. Оказалось, что на ее фабрике трудились иностранные граждане, не имеющие разрешительных документов, то есть нелегалы. Также в деле фигурировала замначальница отдела по вопросам миграции ОП № 2 УМВД Нижнего Новгорода Елена Вавилова, которую обвинили в превышении должностных полномочий.

Установлено и доказано, что владелица бренда «Белоручка» нанимала мигрантов-нелегалов, а Вавилова предупреждала ее о грядущих проверках во избежание наказания и при необходимости покрывала, ограничиваясь лишь штрафами. В апреле 2025 года расследование было завершено, материалы поступили для рассмотрения в суд. 29 ноября состоялось вынесение приговора обеим. Сидарок получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. А Вавилова — три года и один месяц лишения свободы с запретом занимать должности в полиции. Добавим, что комментировать решение суда миллиардерша отказалась.

«У меня нет слов. Все вопросы к адвокатам», — отрезала она. Что до Вавиловой, то еще до вынесения приговора она заявила телевизионщикам, что не признает свою вину. Ее бывшие коллеги сказали, что она будет обжаловать приговор.