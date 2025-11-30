«Капустная» миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде

Установлено и доказано, что владелица бренда «Белоручка» нанимала мигрантов-нелегалов, а Вавилова предупреждала ее о грядущих проверках во избежание наказания и при необходимости покрывала, ограничиваясь лишь штрафами. В апреле 2025 года расследование было завершено, материалы поступили для рассмотрения в суд. 29 ноября состоялось вынесение приговора обеим. Сидарок получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. А Вавилова — три года и один месяц лишения свободы с запретом занимать должности в полиции. Добавим, что комментировать решение суда миллиардерша отказалась.